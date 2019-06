Estados Unidos (MiMorelia.com/Redacción).- La película de fantasía y comedia que llegara a los cines en 2013 y conquistara a chicos y grandes, Frozen: una aventura congelada, ha revelado su póster para la segunda entrega.

El póster muestra a las hermanas, Ana y Elsa paradas, un bosque lleno de neblina y aunque no se sabe nada del segundo film, los rumores apuntan a que Elsa no sería la única con poderes.

Para aminorar la espera de los fans, además de dar a conocer el nuevo póster de la secuela, Disney adelantó que el día de mañana se publicará el tráiler.

The brand-new trailer for #Frozen2 debuts tomorrow morning, exclusively on @GMA. pic.twitter.com/JSNde9qPdJ

— Disney (@Disney) June 10, 2019