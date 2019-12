Estados Unidos (MiMorelia.com).- Frozen 2 regresó este 2019 con TODO y es a menos de un mes de su ingreso a la pantalla grande ha recaudado más de mil millones de dólares, imponiendo nuevo récord.

La secuela de Elsa y Anna ha sido todo un éxito a nivel mundial lo que se ha visto reflejado en las taquillas desde el pasado 22 de noviembre que se estrenó.

Frozen 2 ha roto su propio récord y es que la primera película tardó 15 semanas en llegar a los mil millones.

Con dicho éxito Disney se convierte en el primer estudio en lograr una recaudación anual de 10 mil millones de dólares con tan solo seis de sus películas.

Jumanji: Siguiente Nivel le ha robado el puesto a Frozen 2 en sus primeros días en taquillas, ganando 60 millones de dolares, tan solo de viernes a domingo), convirtiéndose en la numero uno en los cines norteamericanos.

Join us in #JUMANJI for “an absolute joyride for the whole family!” Experience it in IMAX, premium large screens, and theaters everywhere now! pic.twitter.com/ahwjmVgxB0

— Jumanji: The Next Level (@jumanjimovie) December 13, 2019