Por: Alina Espinoza

Perú (Rasainforma.com).- Luego que la Corte Suprema de Perú decidiera retirar el indulto y ordenara la detención inmediata del expresidente Alberto Fujimori, éste pidió a las autoridades que no lo regresen a la cárcel, ya que significa una “condena a muerte”.

Quiero pedirle al presidente de la República, a los miembros del poder judicial, una cosa: por favor no me maten; si regreso a prisión mi corazón no lo va a soportar, está demasiado débil para volver a pasar por lo mismo. No me condenen a muerte, ya no doy más, así declaró Fujimori en un video grabado desde la clínica en el que fue ingresado el día de ayer.