Morelia, Michoacán (MiMorelia.com/Redacción).- De acuerdo a información dada a conocer por el diario The New York Times, funcionarios de la administración de Donald Trump se reunieron secretamente con militares venezolanos para discutir el derrocamiento de Nicolás Maduro, aunque optaron por no actuar.

La noticia trascendió en el diario norteamericano este sábado, cuando mencionando a funcionarios estadounidenses anónimos y a un ex comandante militar venezolano que participó en las conversaciones secretas, dijo que estos planes para dar un golpe se estancaron.

Cabe recordar que Trump ha sido severamente crítico con el régimen de izquierda de Maduro, mientras Venezuela va en dirección a una grave crisis económica y humanitaria que ha desatado violentas protestas y provocado una ola migratoria a países vecinos.

Por su parte, la Casa Blanca ha rehusado brindar respuestas detalladas al cuestionarle sobre las conversaciones, aunque enfatizó en la necesidad de “dialogar con todos los venezolanos que demuestren un deseo de democracia”.

En tanto, la contraparte ha señalado el uso de drones cargados de explosivos los cuales estallaron cerca de Maduro en un acto público el 4 de agosto en Caracas, haciendo responsable a Estados Unidos, Colombia y a sus opositores nacionales.

El consejero de seguridad nacional de Estados Unidos, John Bolton, insistió en que “no hubo participación del gobierno de los Estados Unidos” en el incidente del 4 de agosto.

Finalmente, no es la primera vez que se ha hablado de intervencionismo por parte de Estados Unidos a este país sudamericano; basta recordar que en agosto del 2017 Trump se había cuestionado sobre una eventual invasión estadounidense a Venezuela.

ZM