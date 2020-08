Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Alianza Mundial para la Inmunización y la Vacunación (GAVI), junto a la Fundación Bill & Melinda Gates y el Instituto Serum de la India anunciaron este viernes que distribuirán el próximo año 100 millones de dosis de la vacuna del coronavirus, que aún está en fase de prueba, en 92 países en desarrollo.

El acuerdo establece que una vez que alguna de las candidatas a vacuna contra el Covid-19 de buenos resultados, el Instituto Serum, mayor fabricante mundial de vacunas, obtendrá el capital necesario para aumentar su producción.

Las candidatas a vacuna escogidas para su producción masiva podrían ser las que actualmente desarrolla la farmacéutica AstraZeneca, en colaboración con la Universidad de Oxford, o la de la firma Novavax.

We are pleased to announce that we are collaborating with the @SerumInstIndia and the @GatesFoundation to accelerate manufacturing and delivery of up to 100 million doses of future #COVID19 vaccines for low- and middle-income countries in 2021: https://t.co/ogIp5dWTNy

