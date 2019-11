México (MiMorelia.com).- El fundador de la aplicación Telegram, Pável Dúrov llamó a que la aplicación de mensajería WhatsApp quede obsoleto.

Ante sus más de 330 mil seguidores pidió que de plano borren el programa de WhatsApp.

Ante ello, de ir en contra de la aplicación de WhatsApp fue por una revelación periodística sobre una vulnerabilidad descubierta en el programa de chateo, mediante la cual teléfonos podrían ser hackeados si recibían un video de MP4. Aunque la falla fue arreglada, otra vez puso en el ojo del huracán a WhatsApp, que semanas antes se vio también envuelta en el escándalo de espionaje mediante el programa Pegasus.

You don’t need a Telegram account to read public posts from channels like @durov‘s: https://t.co/IVkbAkf8K3

— Telegram Messenger (@telegram) November 20, 2019