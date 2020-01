Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El secretario de Finanzas de Michoacán, Carlos Maldonado Mendoza, calificó de protagónico y desconocedor de los temas financieros al diputado de Morena, Alfredo Ramírez Bedolla, luego de que éste señaló que el financiamiento aprobado al Gobierno del Estado generará una crisis.

«Creo que el exceso de protagonismo del señor diputado Ramírez Bedolla lo lleva a hacer declaraciones que pareciera que una mentira dicha mil veces se convierte en verdad, cosa que no es cierto; quiere ser actor principal de una novela que sólo él cree», declaró.

El funcionario señaló que el legislador de Morena muestra desconocimiento, incluso, al aseverar que el Gobierno de la República no ha contraído deuda cuando la realidad es otra.

«Entonces, si él trae otros datos pues que así lo diga y que lo evidencie, pero que no quiera ser el principal actor de la novela que él sólo se cree», arremetió Maldonado.

Entrevistado, el funcionario enumeró diversas inconsistencias en los señalamientos que Ramírez ha venido realizando sobre el financiamiento aprobado por el Congreso local al Ejecutivo del Estado, el pasado 30 de diciembre.

«Una de las aseveraciones que hace el señor diputado Ramírez Bedolla es que la federación no contratará deuda, cosa que, no sé si por desconocimiento o por no citarlo, pero no es así», expuso.

Detalló que, el pasado 6 o 7 de enero, el Gobierno de la República dio a conocer la captación de 2 mil 300 millones de dólares de un financiamiento, a través de la emisión de nuevos bonos de mil 500 millones de dólares a 10 años, y de 800 millones de dólares.

«Eso evidencia que lo que afirma el diputado Ramírez Bedolla o es por ocultar la verdad o es por desconocimiento, pero el Gobierno Federal ha contratado deuda ya durante esta administración», aseveró.

Y arreció el funcionario estatal:

«Tampoco dice el señor Bedolla, no sé, insisto y hago énfasis, si por desconocimiento o por decir medias verdades, que por ejemplo, el Gobierno Federal tomó del Fondo de Estabilización 155 mil millones de pesos para poder librar el 2019.

«Y tampoco dice que subejerció 150 mil millones de pesos, entonces ahí llevamos ya 300 mil millones de pesos que no fueron ejercidos en beneficio de los diferentes sectores y segmentos de la población, y no conforme con eso, al Fondo de Estabilización se le tomaron 150 mil millones de pesos que nos pone en una condición evidentemente vulnerable».

Maldonado respondió en la entrevista a las declaraciones del morenista respecto a que, el financiamiento autorizado al Gobierno de Michoacán por 4 mil millones de pesosno se justifica.

El titular de Finanzas recordó que, en 2019, Bedolla también afirmaba que vendrían para Michoacán más participaciones federales, cuando en los hechos, se le recortaron a la entidad mil 100 millones de pesos.

«No es más que, como ya lo dije, un exceso de protagonismo, (un afán) de enredarse en una falsa bandera y aventarse del mástil más alto en favor de Michoacán», expresó.

El funcionario dijo que el financiamiento autorizado por el Congreso está apegado a la ley y podrá ser supervisado.

«Hoy la contratación de deuda no se contrata al garete, como se contrató en las administraciones pasadas; se contrata en el marco de la Ley de Disciplina Financiera, en el marco del sistema de alerta donde hoy el Gobierno del Estado está calificado para poder contratar esa deuda», sostuvo.

«Vale la pena que lea un poco»

El secretario de Finanzas invitó al diputado Alfredo Ramírez a que lea un poco más.

«Vale la pena que el señor Ramírez Bedolla lea un poco más de lo que se ha expresado el señor Secretario de Hacienda (Carlos Herrera), en cuanto a su visión de cómo será el año 2020 para nuestro país y cómo él está pensando en hacerle frente a este año 2020.

«La postura que adopta el señor secretario Herrera a mí me parece una postura congruente, inteligente, mesurada, y claramente dice que lo que hay que hacer es invertir en infraestructura en estos momentos, para que haya una derrama económica que permita el crecimiento y el desarrollo del país y de las entidades federativas», explicó.

Para Maldonado, el diputado de Morena «necesita documentarse más de sus propios líderes, tanto gubernamentales como partidarios, porque tiene grandes líderes partidarios conocedores de la materia económica y financiera».

Por: Redacción/R