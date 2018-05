Dos adultos mayores iban a pagar sus remedios hoy en una farmacia de Avd. Arturo Prat frente a la intendencia , la cuenta era de $45000 los abuelos al pagar se dan cuenta que sólo cuentan con 30000 de atrás un joven les pasa 40,000 pero al enterarse que eran $45 000 nuevamente les pasa $20000 más, estas personas pagaron agradecen y al darle el vuelto tampoco quiso recibir el vuelto , ese joven qué hizo este gesto solidario es el futbolista iquiqueño Edson Push y los adultos mayores que fueron objeto de este acto de generosidad eran mis padres , siempre he admirado a Push por su rapidez y entrega que hace en la cancha pero ignoraba completamente que hiciera este tipo de gestos con gente común y corriente que él ve en la calle quiero , hacer esto público porque mis viejos me lo pidieron y yo al enterarme de la situación lo quise hacer tambien , muchas gracias Edson Push….Gente como tú y gestos como el tuyo hacen que este mundo he Iquique sea un lugar mejor para vivir…graciasPd; cuenta mi madre que después se devolvió a darle nuevamente las gracias y le pregunto a Puch ¿te puedo dar un beso?.. si respondio él ,,,mi madre le dio el beso se fue y Puch quedó comprando en la farmacia…

May 22, 2018