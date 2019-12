Uruguay (Rasainforma.com).- El futbolista uruguayo Nicolás Albarracín fue exhibido al violentar a su novia, la modelo Natalia Camilo. El club para el que juega, el Montevideo Wanderers, tomó la medida de separarlo de su plantel.

En días pasados comenzó a circular un video en donde se observa al futbolista que agrede verbal y físicamente a Camilo. Las imágenes fueron difundidas por la actriz Nazarena Vélez en su cuenta de Twitter.

Las imágenes rápidamente se viralizaron, y ante ello el Wanderers publicó un breve comunicado en el que informó de la separación del jugador por tiempo indefinido. Después, el presidente de Wanderers, Gabriel Blanco indicó que el jugador no volverá a esa institución.

Por su parte, la víctima también publicó los mensajes que Albarracin le dejaba, donde la hostiga, insulta y amenaza.

Me tenía que callar para que no me juzguen ? Cuantas palizas más tenía que aguantar, claro que tuve que defenderme en más de una ocasión porque ya no podía más, vos no te defenderías? soy culpable de esto yo también por en vez de denunciar, permitir y callar por miedo al después pic.twitter.com/nzNMi8ud47

— Natalia Camilo (@Natycamilo_) 10 de diciembre de 2019