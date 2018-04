Gael García y Diego Luna lanzan nueva casa productora en México

Por: Adoración Araiza

Ciudad de México (Rasainforma.com).- Tras despedirse de la casa productora Canana Films, Gael García Bernal y Diego Luna presentan su nuevo proyecto en México.

En este sentido, el actor Gael García aseveró que retomó la compañía La Corriente del Golfo, por ser una corriente oceánica que surge desde el Golfo de México, hasta el Atlántico Norte, dándole un clima templado a lo que, sin ella, sería una tundra desértica.

Esto, con la finalidad de enfatizar la vida que otorga la Libertad “en todas sus aceptaciones” al fluir como una corriente marítima.

Comentó que en la nueva compañía realizaran los proyectos que ya han venido haciendo, “los que emprendamos en el futuro, junto con la participación de varias personas más con las que compartimos una profunda amistad y un fuerte ímpetu de mejorar el mundo en que vivimos”.

Asimismo, indicó que este nuevo camino que emprendemos juntos, gracias a la amistad y el cariño que siempre hemos compartido, será uno de libertad creativa y congruencia.

Happy to announce our new production house in Mexico; La Corriente del Golfo, @corrientegolfo (the Gulf Stream) . Let’s see where this new current takes us!! @GaelGarciaB pic.twitter.com/UzpGpnhwTN

— diego luna (@diegoluna_) 5 de abril de 2018