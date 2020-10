Estados Unidos (MiMorelia.com).- Una de las actrices más importantes del momento protagonizará la emblemática película “Cleopatra”, este domingo se confirmó la participación como protagonista a Gal Gadot, quien en conjunto nuevamente con Patty Jenkins llevarán a la pantalla grande este drama histórico.

Recordemos que esta producción estuvo en disputa por empresas como Netflix, Universal, Apple y Warner Bros para llevar a cabo una nueva adaptación del drama, sin embargo, fue Paramount que se quedó con ella.

I love embarking on new journeys,I love the excitement of new projects, the thrill of bringing new stories to life.Cleopatra is a story I wanted to tell for a very long time.Can’t be more grateful about this A team!! @PattyJenks @ParamountPics #AtlasEntertainment #LaetaKalogridis https://t.co/qLH7vfCaUo

— Gal Gadot (@GalGadot) October 11, 2020