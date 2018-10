Morelia, Michoacán (MiMorelia.com/Redacción).- Tras más de treinta temporadas, en la serie de “Los Simpson” han participado un sinnúmero de famosos, y esta ves será el turno de Gal Gadot, la protagonista de “Wonder Woman”.

Este lunes los personajes amarillos estrenarán temporada en la cadena de televisión Fox, por lo que Gadot se sumó a la fiebre amarilla, y compartió en sus redes sociales:

La estrella del universo cinematográfico DC compartió este mensaje junto a una imagen sobre su versión animada.

This family was a huge part of my childhood. And now it's so cool that I get to be apart of the Simpsons' Season 30 premiere episode 😱🙆‍♀️ Airing tonight!…. pic.twitter.com/3XwmHLhiAy

— Gal Gadot (@GalGadot) September 30, 2018