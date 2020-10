Suecia (Rasainforma.com).- Este miércoles se anunció que dos mujeres genetistas se hicieron acreedoras al premio Nobel de Química 2020; se trata de la francesa Emmanuelle Charpentier y la estadounidense Jennifer Doudna.

El Comité del premio Nobel las reconoció por sus investigaciones sobre “tijeras moleculares“, algo que se considera como un avance “revolucionario” para modificar los genes humanos y reescribir de alguna manera el ADN.

The 2020 #NobelPrize in Chemistry has been awarded to Emmanuelle Charpentier and Jennifer A. Doudna “for the development of a method for genome editing.” pic.twitter.com/CrsnEuSwGD

