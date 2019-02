Por: Sayra Casillas/@SayraCasillas2

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La que termina fue una semana inmejorable para la bancada de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), pues no sólo consumó un bloque con los tres legisladores ex perredistas de ADN, sino que recuperaría la diputación que encabeza, Francisco Cedillo de Jesús, quien mañana viernes se reincorpora al Congreso local.

Es de recordar que si bien se registró en la bancada de Morena, el poco tiempo que estuvo Cedillo de Jesús en el Congreso al inicio de la actual legislatura, fungió de facto como miembro del grupo parlamentario del PRD.

Luego, cuando Cedillo solicitó licencia para ausentarse del cargo, su suplente Azael Toledo Rangel, entró directamente a la fracción perredista, a la cual perteneció hasta el día de hoy.

Incluso, en entrevista para este medio, Toledo Rangel se pronunció esperanzado en que Francisco Cedillo se mantenga con el Sol Azteca, pese a que la comunicación que dirigió al presidente de la Mesa Directiva, José Antonio Salas Valencia, especifica que se reintegra como diputado propietario perteneciente a la bancada de Morena.

“Me llevo un muy buen sabor de boca por haber conocido a grandes personas, como son los compañeros diputados de las diferentes fracciones; me duele retirarme, me duele ya no poder seguir como diputado, sin embargo voy a seguir trabajando por el bien de la ciudadanía”, concluyó.