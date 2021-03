Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Gobierno de México, por medio de la Secretaría de Bienestar, Delegación Michoacán, informa que están garantizadas las vacunas contra Covid-19 de las farmacéuticas Sinovac Life Sciences Co., Ltd para Lázaro Cárdenas e Hidalgo, así como Pfizer, Inc., and BioNTech para Uruapan, sin embargo, aún no se tiene fecha para el arribo y su distribución.

Roberto Pantoja Arzola, delegado Estatal de Programas para el Bienestar, informó que aún no hay fecha confirmada sobre la llegada de las nuevas dosis, por lo que hace un llamado para atender información de la federación, que es la oficial para el tema de la vacunación.

“Aún no se tiene fecha para que arribe el biológico a Michoacán, por lo que es importante esperar las indicaciones del Gobierno de México para saber cuándo llegarán al estado y serán distribuidas a estos municipios a través de las Brigadas Correcaminos, anuncio que se realizará de manera oportuna cuando sea necesario”, puntualizó.

Para evitar aglomeraciones en los centros de vacunación, los adultos mayores serán contactados a los números telefónicos que proporcionaron en su registro. Las personas que no se registren, pueden acudir a la sede más cercana, días después de que inicie la jornada de vacunación que se prolongará conforme arribe el biológico al país.

También es necesario que las personas mayores de 60 años esperen su turno de vacunación en su municipio de residencia y no se trasladen a otras sedes. Es importante tener conciencia social y cuidado con el tipo de dosis que se aplica en las diferentes localidades, para completar el esquema de vacunación.

Por ello es preciso registrarse en mivacuna.salud.gob.mx/ para recibir las dosis de acuerdo al calendario. Una vez en el centro de vacunación, se toman datos personales de los adultos mayores para integrar el censo nominal, por eso se solicita CURP y una identificación oficial, sin embargo, el personal de Bienestar no toma fotografías de las personas ni de las credenciales.

Cabe agregar que a la fecha continúa la aplicación de las primeras dosis de AstraZeneca que llegaron para adultos mayores, en Apatzingán de la Constitución, Villamar, Buenavista, Áporo, Parácuaro, Tingambato, Múgica, Angangueo, Coalcomán de Vázquez Pallares, La Huacana, Tepalcatepec y Angangueo. Además, de las dosis de Pfizer, en los municipios de Jacona y Huetamo.

