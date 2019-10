Morelia, Michoacán (MiMorelia.com/Redacción).- El recurso para el premio estatal de deportes, cuya convocatoria fue lanzado este 2 de octubre, está garantizado, aseguró Jorge Díaz Acevedo, director de la Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte (Cecufid).

Dicho recurso (110 mil pesos) proviene directamente de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), reveló el funcionario estatal. Asimismo, recordó que los deportistas tienen un mes para mandar sus solicitudes, “esperemos no lo dejen para el último. Entre más lo hagan en tiempo y forma será mejor para todos”, enfatizó.

En cuanto a la cantidad de aspirantes en dicha convocatoria, se espera que ésta rebase las 21 candidaturas que recibió el año pasado. “Pues esperamos tener mayor cantidad, los que se me vienen a la mente son cerca de diez deportistas, sin embargo tenemos que esperar, porque muchas veces no alcanzan a meter las solicitudes o se les va el tiempo o no la meten con la documentación adecuada, por eso es que dimos un mes para evitar este tipo de situaciones”, apuntó.

Ante cualquier duda o inconveniente, se pide a los deportistas acercarse a las instalaciones de la Cecufid, pues la intensión es que la mayor cantidad de deportistas busquen obtener el reconocimiento; la convocatoria cierra el 31 de octubre a las 17:00 horas.

En cuanto a la Ruta Ciclista Michoacán 2019, Díaz Acevedo comentó que se tienen tres propuestas para elegir la ruta, pero primero se hablará con el gobernador para plantearle la mejor opción y así poder darla a conocer; esto podría suceder la semana entrante.

Por otro lado, en referencia a la inauguración de la alberca olímpica en el Centro Deportivo Ejercito de la Revolución (CDER), se tuvo una reunión con el secretario de Comunicaciones y Obras Públicas en donde se informó que la alberca ya está en su totalidad, sólo están afinando detalles referentes a la imagen del espacio donde se ubica la alberca.

“Nos comentaron que sería alrededor de mediados de este mes, dos semanas a lo mucho estaría lista ya la alberca para inaugurarla”, puntualizó.

CA