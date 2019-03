Morelia, Michoacán (Boletín).- Por trabajar para trazar una ruta que concentre y encamine esfuerzos por la defensa de los derechos y la garantía de justicia a las mujeres, se pronunció el titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Adrián López Solís. En Michoacán, dijo, no hay cabida para abdicar o prescindir en las acciones contra la violencia de género.

Al sostener que la suma de esfuerzos con autoridades de los diferentes niveles de gobierno y poderes, así como la academia y la ciudadanía, son determinantes para la atención de la violencia de género en la entidad, López Solís, convocó a la lucha frontal desde todas las aristas contra este problema social.

Durante la reunión de trabajo “Perspectiva de Género en la Investigación y Persecución del Delito”, a la que asistieron especialistas en el tema y representantes de organizaciones civiles, así como funcionarios estatales y legisladoras locales, el Fiscal General puntualizó que dentro del plan preliminar para combatir este flagelo, ha quedado claro que en la institución no se puede ni abdicar ni prescindir de la responsabilidad de las y los servidores públicos, de trabajar con perspectiva de género.

En ese sentido, reconoció que se han alcanzado buenos resultados en el combate a este problema; sin embargo, consideró que éstos no podrán considerarse positivos, si no se respetan y no se fortalecen las experiencias exitosas, así como las relaciones y la comunicación entre las diversas instancias.

“Ahora estamos frente a una oportunidad de hacer de esta Fiscalía, como ente autónomo, un organismo que puntualice, focalice y concentre todavía más recursos, más capacidades para seguir avanzando en esta lucha”, expresó el titular de la FGE.

El Fiscal General, ponderó la necesidad, tanto de ser responsables como receptivos a lo que opinen quienes han hecho de esta lucha, una forma de vida, al entregarse en tiempo completo, posicionando en lo alto los derechos y garantías de las mujeres, “que nosotros seamos quienes tomemos nota”, dijo a los presentes.

Al hacer uso de la palabra, especialistas en el tema como la académica e integrante del grupo de trabajo conformado para atender la Solicitud de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en Michoacán, Rubí de María Gómez Campos y la presidenta de la Asociación Humanas sin Violencia, Circe López Riofrío, coincidieron en la necesidad de implementar y reforzar capacitaciones enfocadas a la perspectiva de género, para que las y los funcionarios cuenten con mejores herramientas al momento de tratar con una mujer que ha sido víctima de algún tipo de violencia.

Asimismo, se puso sobre la mesa la urgencia de desnaturalizar la violencia contra la mujer, “pues todas y cada una de ellas valen igual ante la sociedad”, por lo que se dijeron dispuestas a trabajar en equipo, en colectivo, para reducir este camino y alcanzar la igualdad entre hombres y mujeres.

De igual forma, Alberto Hernández Ramírez, presidente del Consejo Estatal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y la Violencia (COEPREDV) y la representante de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Monserrat Guerrero, coincidieron con el Fiscal General en que el combate a la violencia contra la mujer y la discriminación a otros grupos en situación de vulnerabilidad, es un tema en el que todas y todos deben aportar e ir de la mano coordinadamente.

Claudia Ignacio Álvarez, representante de la Red Solidaria de Derechos Humanos, pidió que se implementen las medidas necesarias para que se respete el trabajo que realizan los defensores de derechos humanos y periodistas; además de que se le dé el seguimiento a las denuncias existentes.

En su participación, la titular de la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres, Nuria Gabriela Hernández Abarca, mencionó que la instancia a su cargo trabaja de forma permanente en implementar acciones en cada uno de los municipios, en los que se ha activado la Alerta de Violencia de Género, tema en el cual se han alcanzado importantes avances.

Durante este encuentro, las diputadas, Lucila Martínez Manríquez y Araceli Saucedo Reyes, presidenta e integrante de la Comisión de Igualdad de Género del Poder Legislativo, se comprometieron a trabajar de manera conjunta con los asistentes, “véanos como unas aliadas en el Congreso del Estado, para impulsar leyes y acuerdos en favor de esta causa”, expresaron.

Durante el encuentro, las asistentes acordaron trabajar conjuntamente, por lo que el Fiscal General, planteó una agenda de trabajo para continuar con el desarrollo de esta estrategia, en la cual puso sobre la mesa, seguir realizando encuentros con quienes se dieron cita y, por supuesto, hacer extensiva la invitación a otras asociaciones e instituciones que han hecho trabajos trascedentes en la materia y que podrán enriquecen la labor.

Finalmente, exhortó a aprovechar la autonomía que tiene la FGE, para impulsar acciones encaminadas a resarcir este problema, para tener mayores alcances y, al mismo tiempo, continuar trabajando en coordinación con las instancias estatales.

ZM