¿Alguna vez te has preguntado si sabes utilizar el dinero? Pareciera que no es necesario seguir un proceso determinado ni tomar clases para saber gastar nuestros recursos financieros, y aunque sea algo que hacemos día con día, no quiere decir que lo hacemos correctamente.

Hoy elegí hablar de la educación financiera porque es un tema esencial en la vida diaria, tanto personal como de las empresas. El saber utilizar el dinero y asegurar un adecuado entendimiento de las finanzas es necesario porque generalmente hay lagunas en los conocimientos financieros de las personas que no son especialistas en este tema.

Iniciemos por definir el concepto de educación financiera. Es el desarrollo de habilidades y actitudes que, mediante la asimilación de información comprensible y herramientas básicas de administración de recursos y planeación, permiten a los individuos tomar decisiones personales y sociales de carácter económico en su vida cotidiana, y utilizar productos y servicios financieros para mejorar su calidad de vida bajo condiciones de certeza.

La falta de ahorro, el endeudamiento excesivo con instituciones bancarias, el desconocimiento de las ventajas o desventajas de las inversiones, o utilizar herramientas informales para guardar nuestro dinero, son algunas de las consecuencias de una ineficiente educación financiera.

Algunos datos indican que en México carecemos de educación y planeación financiera. Según el informe de la Segunda Semana Nacional de Educación Financiera, organizada por la Comisión Nacional de Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), 62 de cada 100 mexicanos carecen de educación financiera. El 80% de las familias mexicanas ahorra fuera del sistema financiero y más del 30% gasta más de su nivel de ingreso, según datos de 2016.

Beneficios de estar educado financieramente

Optimizar el rendimiento de tu dinero no es difícil, pero implica una serie de hábitos y acciones que posiblemente no comprenderás si no tienes una educación financiera estructurada.

Si bien existen instituciones públicas y privadas, como los bancos, que ofrecen educación financiera, muchos expertos utilizan las redes sociales para dar a conocer los principios básicos sobre el tema. Por ejemplo, al hablar del salario podemos decir que éste es el recurso que obtienes por tu trabajo, es decir, es el equivalente a tu ingreso. Todo lo que gira alrededor del ingreso debe de tener un equilibrio. Lo ideal es hacer un presupuesto respecto al dinero que se tiene, a cada gasto y compromiso de pago que tenemos y de ahí saber cuánto dinero tenemos libre.

Un segundo punto de la educación financiera es el tema del ahorro y el crédito para adquirir aquellos bienes que desees o necesites. En este sentido, es bueno establecer metas de las cosas que uno pretende comprar y las que necesitas de manera inmediata, así se evita caer en una deuda que no se podrá pagar.

Así como estos ejemplos, las instituciones bancarias o de gobierno cuentan con programas especiales para ofrecer guía a aquellos que requieren mejorar sus finanzas.

Lo más importante: las personas con mayores niveles de educación financiera tienden a ahorrar más, lo que trae como consecuencia mayores niveles de inversión y crecimiento de su economía.

Jesús Melgoza Velázquez

Secretario de Desarrollo Económico de Michoacán

