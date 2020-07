Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- “Cáele, te invito a mi fiesta” será el concierto en streaming con el que el rapero mexicano Gera MX festejará su cumpleaños el próximo 14 de julio, a partir de las 21:00 horas, en la plataforma https://www.wegow.com/, donde tendrá artistas invitados y varias sorpresas para la gente que se conecte.

En entrevista con Publimetro, Gera MX admitió que para este concierto virtual han trabajado con todo su equipo para ofrecer un gran espectáculo, aunque no serán las mismas sensaciones, ya que interactuar con el público no será de la misma manera.

El rapero mexicano aseveró que, pese a que no serán las mismas sensaciones, este concierto será “un rayo de luz” dentro de todo lo malo que ha traído consigo la pandemia del Covid-19.

“No me engaño, me hacen los aplausos, y tenerlos de frente, pero es para seguir activos, para no dejar la gira de El vicio y la fama, para que la gente vea que estamos en buena condición y forma en cuanto a un concierto en vivo y cuando abran las puertas se animen vayan a vernos, ¿no? Sí se siente un hueco en la panza de no recibir los aplausos ni nada, pero también se siente bien que sabes que vas a sacar la cara y que en cualquier situación voy a seguir cantándole a mi gente, le saco el lado positivo”, compartió.

Gera MX considera que ante esta emergencia sanitaria los artistas han tenido que adaptarse a estar presentes en las nuevas plataformas digitales, aunque para el rapero mexicano lo más importante es complacer a sus seguidores con su música.

«Esta pandemia ha hecho que todos los artistas evolucionemos creativamente; se evoluciona o se muere; nosotros lo estamos haciendo bien; por lo que veo, las plataformas están en crecimiento. Pero el dinero no es todo, a mí me gusta salir a cantarle al público, eso es lo que más vale en mi carrera, es lo que quiero recuperar, más allá de lo económico, más allá de la fama o los números», aseveró.

Por ello, Gera MX adelantó que para este concierto se tienen preparadas varias sorpresas, como que se presentará un tema inédito al final, así como la participación de la mayoría de los integrantes de mi crew, Rich Vagos; «quisiéramos invitar a un poco más de gente, pero por el Covid-19 y todo ese rollo se negó la petición, pero mi equipo está listo».

Pero este concierto digital también será un «doble festejo», ya que hace unos días Gera MX estrenó el video de su sencillo «Siempre high», en el que colabora con Santa Fe Klan, Neta Peño Feat Jozue, que ha tenido una buena aceptación entre el público, porque «yo avisé en redes que era un tema para relajar la situación; lo veo en todos lados, en memes, en insta (Instagram), en YouTube; entonces, contento con el sencillo».

El concierto en streaming tendrá un costo de 85 pesos.

Por: Josimar Lara/E