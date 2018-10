View this post on Instagram

Ya les había presentado a #LaMarlene… Una mujer a la que la vida la dejó sin padres desde muy pequeña obligándola a “crecer rápido”,hacerse cargo de la crianza de su hermana menor a la que ama profundamente, se enamoró de un hombre equivocado pero ella aún no lo sabe… AMA su profesión como bailarina en #Babel que se convirtió en su hogar… 💃🏼💃🏼💃🏼 Ella es parte de todos los personajes entrañables en @falsaidentidadtv @telemundo 📸 by @esquedachris 💋💋