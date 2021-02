Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El maratonista Germán Silva hará un homenaje a la riqueza cultural de México, a sus paisajes, a sus costumbres y a su gente, corriendo a lo largo del país durante 100 días.

El objetivo final será correr un promedio de 50 kilómetros por día, con un solo día de descanso por semana, para recorrer la República Mexicana de Tijuana a Cancún. Esta será la travesía más grande jamás realizada por un corredor mexicano.

A través del proyecto “Pinole, corriendo por las venas de México”, el bicampeón del maratón de Nueva York en los noventas mostrará la grandeza de la nación que representó corriendo en Juegos Olímpicos, Centroamericanos y del Caribe y Copa del Mundo.

«Todo nace porque estoy muy agradecido con mi país, con México por todo lo que me ha dado, sé lo que es representar a un país y tener ese honor, ese prestigio de poder ir a unos Juegos Olímpicos y ponerse la camiseta, he vivido algunos años fuera de México y orgullosamente me he dado cuenta de lo que representa el país, el impacto que tiene, todas las cosas padres que tenemos, la naturaleza, las costumbres, los pueblos mágicos, su cultura”, indicó Silva en entrevista para Récord.