Gianni Infantino fue reelegido presidente de FIFA hasta 2023

Por: Toño Sánchez Camacho

PARÍS, Francia (Rasadeportes.com).- Este miércoles cinco de junio, el suizo Gianni Infantino fue reelegido como presidente de la FIFA por los próximos cuatro años dentro del Congreso del organismo celebrado en París.

El jerarca de la FIFA tomó la palabra previo a su reelección para hacer un balance de su mandato hasta el momento: “Nadie habla de corrupción, de escándalos. Ahora todo el mundo habla de fútbol. Hemos pasado de ser una organización casi criminal, tóxica a ser una organización que se dedica al fútbol”.

“El fútbol debía volver a la FIFA y lo hemos conseguido en tres años y cuatro meses. Y esto ha sido posible gracias a todos ustedes. La FIFA se ha transformado en una organización fiable, profesional”.

Además fue tajante al asegurar que la corrupción en el futbol se ha terminado: “He cometido errores, pero he aprendido de ellos. El que no hace nada no se equivoca. Ahora todo es trasparente. Todo está en los libros. Ya no es posible poder ocultar pagos. No hay espacio para la corrupción en la FIFA. Nunca más”.

Por otra parte, Infantino presumió la salud financiera que goza la FIFA en la actualidad: “Jamás había tenido una situación financiera así. Ahora el dinero del fútbol va al fútbol. Vamos a dedicar mil 250 millones de euros a las federaciones hasta 2022. No lo vamos a gastar en acuerdos sospechosos. Va a los chicos, a las chicas y a las federaciones”.

Además Gianni confirmó que el Mundial del 2026 en Canadá, Estados Unidos y México contará con la participación de 48 países: “Hemos decidido ampliar el número de participantes en el Mundial. De 32 pasaremos a 48 en el Mundial de 2026. Significa que 16 países más van a vivir el Mundial y va a invertir en el fútbol. Se ha organizado el mejor mundial de la historia. Fue una fiesta total. Por eso decimos gracias a Rusia”.

Finalmente el helvético habló sobre el nuevo formato del Mundial de Clubes a partir del 2021: “El nuevo Mundial de clubes dará la oportunidad de participar a muchos equipos. Serán 24 equipos los que lucharán por ser campeones del mundo en 2021. Trabajaremos para ello de la mano con las Ligas y Federaciones”.

*Información de: marca.com fue utilizada para la redacción de esta nota periodística.