Estados Unidos (Rasainforma.com).- El exjugador de los Patriotas de Nueva Inglaterra, Antonio Brown, cuenta con una orden de aprehensión, está acusado de agresión y robo, informó ESPN.

El jugador de la NFL habría participado junto con su preparador físico, Glen Holt, en una agresión a un chofer deAntonio Brown de mudanza a las afueras de la residencia de Brown, en Hollywood, Florida.

Holt ya fue arrestado previamenmte. Brown se negó a colaborar con las autoridades y ahora cuenta con esa orden de arresto sin derecho a fianza.

SLATER SCOOP: An arrest warrant was just issued for Antonio Brown.

There is no bond. pic.twitter.com/CZpkHbrbZz

— Andy Slater (@AndySlater) January 23, 2020