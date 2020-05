Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En dado caso de que no haya acuerdos favorables para siete estados del país que demandan apoyo de la Federación, están dispuestos a presentar los recursos legales correspondientes en contra del gobierno de la República para que cuenten con las condiciones económicas y materiales que ayuden a enfrentar la emergencia sanitaria por el Covid-19.

El gobernador de Michoacán junto con seis mandatarios del país advirtieron estar dispuestos a continuar con la controversia constitucional en contra de la Ley de Coordinación Fiscal que se podría presentar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en exigencia de un reparto de recursos equitativo y que el gobierno federal «no haga caso omiso de las demandas de los diversos gobiernos para hacer frente a la crisis sanitaria y económica que permanece en los estados de la República.

Los gobernadores que estuvieron este viernes en la capital michoacana, fueron Jaime Rodríguez, de Nuevo León; Miguel Riquelme, de Coahuila; Francisco García Cabeza de Vaca, de Tamaulipas; José Rosas Aispuro, de Durango y José Ignacio Peralta Sánchez, de Colima.

Al hacer uso del micrófono, el titular del Ejecutivo de Michoacán, Aureoles Conejo, reiteró que esperarán la respuesta que puedan tener por parte de los funcionarios del gobierno federal sobre las exigencias de los gobernadores, y si continúa siendo negativa, entonces harán uso de todos los recursos legales que estén a su alcance, pues no es justo, dijo que las entidades lleven a cabo esfuerzos extraordinarios para detener los contagios positivos por la pandemia.

Mientras que a nivel nacional, refirió, las autoridades de la Federación continúen echando miles de millones de pesos al «hoyo» para concretar proyectos que en estos momentos no se requieren, como el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas, ésta última consideró que no es necesaria, porque se le invertirá recursos a los energéticos de origen fósil, cuando la tendencias son las energías limpias, por ejemplo en Nuevo León o Durango.

El gobernador perredista también recordó que el jueves un grupo de padres de familia se manifestaron en Morelia porque sus hijos enfermos de cáncer no cuentan con los medicamentos y las quimioterapias necesarias cuando deben ser garantizados por el gobierno federal a través del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi). «Por el desorden que traen, no compraron los medicamentos a tiempo y no hay cuando el dinero lo tienen ellos. No hay razonamiento ni sensibilidad, pero sí hay dinero para el Tren Maya«, reiteró.

Ante lo cual, los siete gobernadores del país dejaron claro que buscarán todos los recursos legales necesarios y a su alcance para obligar al gobierno de la República realice una distribución equitativa de las participaciones federales a los estados, que en medio de una crisis sanitaria requieren mayores recursos económicos.

El mandatario michoacano recordó que el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal actual emana de una ley que entró en vigor en 1980, lo cual, han pasado cerca de 40 años en que las relaciones fiscales intergubernamentales están sujetas a dicho marco legal, y que en la perspectiva de Aureoles Conejo está demasiado «obsoleto».

Por: Guadalupe Martínez/SJS