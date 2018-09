Por: Andrea Bocanegra

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Al considerar que las obras realizadas durante los tres años de gobierno se concentraron en ciertas partes de la ciudad como lo es el Centro Histórico, y que los robos en diferentes modalidades incrementaron, morelianos afirmaron que la administración municipal de Alfonso Martínez Alcázar quedó a deber a los capitalinos, y solicitaron al nuevo alcalde Raúl Morón Orozco poner énfasis en mejorar las condiciones de seguridad de la ciudad y sus tenencias.

En un sondeo realizado por este medio a ciudadanos, la percepción de desilusión por la falta de resultados en materia de seguridad con el gobierno independiente fue unánime, a pesar de que aumentó de 120 a 840 elementos policiacos y de que su modelo de Policía de Proximidad y Justicia Cívica fue reconocido a nivel nacional.

Erasmo Ortiz, de 58 años, quien trabaja como chofer de un camión, denunció que recientemente le fue robado su vehículo en Santa María y lo encontraron con ayuda de las redes sociales tres meses después en la Tenencia Morelos, desvalijado. “Esa es muestra de la seguridad que dicen que tenemos”, lamentó.

En este sentido, el estudiante René Jove, de 19 años, manifestó haber sido víctima de dos asaltos, uno de ellos a plena luz del día, por lo que hizo hincapié en que en esa área debe de trabajar el nuevo gobierno que encabezará Morón Orozco.

“Me gustaría que mejorara la seguridad porque a mí ya me ha tocado dos veces, pero en lo personal me pareció buena su administración porque yo sí noto la diferencia, porque ahí por mi colonia sí hizo obras, en la Industrial, una como ciclovía y sí me gustó”, resaltó.

En su caso, Clementina Rodríguez, de 62 años, quien se dedica a las labores del hogar, denunció que el exalcalde prometió a los vecinos resolver la falta del vital líquido en Villas del Pedregal y arreglar las vialidades para evitar encharcamientos por la zona, lo cual no cumplió, por lo que las demandas al nuevo jefe de la comuna moreliana son las mismas.

“Prometió que iba a arreglar lo del agua porque se encharca muy feo, y ya se fue. Yo digo que el agua y también la seguridad siguen siendo las principales problemáticas en Morelia”, externó.

Asimismo, Miriam Medina, de 46 años, quien se desempeña como trabajadora del gobierno estatal, dijo que el anterior Ayuntamiento incumplió con los pagos de las becas educativas que se ganaron algunos jóvenes estudiantes, como su hija quien cursa actualmente la secundaria.

Mientras, Érika Alcaraz, de 44 años, quien es empleada de una tienda, compartió la idea de “mucha gente” de que las obras de Martínez Alcázar fueron más estéticas que funcionales, sin embargo, admitió que le gusta que haya peatonalizado algunas calles del Centro Histórico, lo que les permite a los adultos mayores transitar con más facilidad.

“Lo que he sabido es que mucha gente se queja porque arregló partes estéticas pero no funcionales, como el Río Chiquito, porque nos gustaría haber caminado sin esos aromas”, indicó.

AC