Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, levantó las restricciones sobre la caza de osos y lobos que su antecesor Barack Obama impuso al referir que se utilizaban rosquillas como carnada, linternas para cegarlos o dispararles mientras hibernaban con sus cachorros.

En algunas zonas de Alaska, la caza de osos y lobos era legal hasta antes de la prohibición federal de 2015, que ahora fue levantada por el gobierno de Trump.

Cuando Obama implementó esta restricción, funcionarios locales y habitantes desafiaron la prohibición con el argumento que se invadía su modo de vida y afectaba su alimentación.

Muchas organizaciones de conservación y protección de los animales condenaron la decisión de Trump, ya que aseguran que puso por encima de las especies, los intereses económicos y cedió a grupos de presión.

Una corte de apelaciones de Estados Unidos ratificó el miércoles una decisión judicial que prohíbe la caza del oso grizzly en la región del parque de Yellowstone.

La decisión del tribunal afianza la derrota del gobierno de Donald Trump, que levantó la restricción de caza en los estados de Wyoming y Idaho (noroeste).

BREAKING: WildEarth Guardians and our allies have just dealt the Trump administration another legal loss! Threatened Yellowstone grizzly bears will stay protected by the #EndangeredSpeciesAct and planned trophy hunts remain stopped. #StopExtinction https://t.co/S6Dk9w7v8f

— WildEarth Guardians (@wildearthguard) July 8, 2020