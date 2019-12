Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Integrantes de las comisiones unidas de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, así como de Hacienda y Deuda Pública fijaron el próximo 26 de diciembre como fecha límite para recibir un alcance del gobierno estatal a la propuesta económica para el ejercicio fiscal 2020.

Ello, en la reunión que sostuvieron este día en instalaciones de la Casona del Congreso, donde quedaron en evidencia las lagunas existentes en la propuesta de reforma a la ley de Hacienda para que se implemente el cobro de nuevos impuestos cedulares y ecológicos, y la oposición de legisladores a respaldar las mismas contribuciones que derogaron este año.

Para el 2020, a través de una adición a la Ley de Hacienda del estado, el gobierno michoacano propone al Congreso local la creación de Impuestos Cedulares que implican deducciones del 2% sobre los ingresos de quienes presten servicios profesionales o realicen actividades empresariales en la entidad.

También, se plantean nuevos impuestos de carácter ecológico, por los conceptos de Remediación Ambiental en la Extracción de Materiales; Emisión de Gases a la Atmosfera;Emisión de Contaminantes al Suelo, Subsuelo y Agua, así como al Depósito o Almacenamiento de Residuos, por montos que varían en función a las proporciones de que lo que se trate.

El presidente de la comisión de Presupuesto, Norberto Antonio Martínez Soto, fue enfático en el sentido de que no hay materia para la medición de tres de los impuestos ecológicos que se proponen, relativos a la contaminación atmosférica, al agua y residuos sólidos.

«El otro (extracción de minerales) me queda claro que, si bien no es correcto, se puede medir y es más fácil su determinación, aunque en lo personal me parece que se está hiriendo a una industria, como es la de la construcción, que ya tiene muchos problemas porque no hay circulante», expuso el perredista.

26 de diciembre, fecha límite para recibir alcance

Durante el encuentro entre los asambleístas, se puso de manifiesto que la administración estatal no ha presentado el alcance presupuestal al Congreso porque el Gobierno de la República no ha publicado los anexos del Ramo 33 ni se ha concretado la firma del convenio relativo a la federalización de la nómina del magisterio estatal.

Martínez Soto justificó que se demore el alcance por los motivos citados, pero hizo hincapié en que tienen el tiempo encima para aprobar todo el paquete económico y es por eso que no esperarán más allá del 26 de diciembre para tomar decisiones relativas al mismo.

Y es que, enunció, necesitan que se celebre una sesión extraordinaria para recibir el alcance y que se turne a comisiones unidas; otra para que le dé una primera lectura y una más para celebrar la votación ante el Pleno.

En entrevista, Tony Martínez dijo que no pueden postergar la aprobación del Presupuesto Estatal y la Ley de Ingresos 2020 más allá del 31 de diciembre de este año, pues abrirían la puerta a que cualquier persona inconforme con el cobro de impuestos pueda ampararse para evitar que le sean cobrados.

Salud, Educación y Seguridad Pública: rubros prioritarios

En charla por separado, Arturo Hernández subrayó que el estado no tiene suficiencia presupuestal, y desde su punto de vista, en Michoacán se tiene que aprender a vivir con lo necesario para poder garantizar la salud, la educación, la seguridad pública y el bienestar de los michoacanos.

Es preciso puntualizar que el paqueteeconómico contempla reformas al Código Fiscal, a la Ley de Coordinación Fiscal, y, a la Ley de Hacienda, así como el Presupuesto de Egresos 2020 y la Ley de Ingresos para el mismo ejercicio fiscal.

Por: Sayra Casillas/rmr