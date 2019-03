Por: Salvador Gaytán

Ciudad de México (Rasainforma.com).- Alfonso Romo, jefe de la Oficina presidencial, adelantó este lunes que habrá más recortes de plazas laborales, para continuar con el plan de austeridad nacional.

“Créanle al presidente [Andrés Manuel López Obrador] que vamos a pasar de una austeridad republicana a una pobreza franciscana”, declaró Romo durante la 102 Asamblea General de Socios “México: un socio estratégico” de la American Chamber México.

Detalló que en las últimas dos semanas se han pedido más recortes. “Yo veo a las secretarías agobiadas, por eso las defiendo, porque les quitaron una gran parte de su presupuesto y de la gente”.

“Hay una determinación a no incurrir en un déficit fiscal, pero no tengan duda, primero serán otras cosas que no cumplir este mandado, para bien o para mal”, dijo.

“Nos pidieron que tuviésemos un plan B en caso necesario, no nos dijeron cuánto, porque queremos ser muy responsables fiscalmente”, agregó.

Señaló que el mandatario federal les pidió orden en la tesorería, por lo cual se revisa el tema. Hubo un superávit fiscal el primer mes y “estamos en línea, y como vemos que puede bajar la recaudación, por eso nos están pidiendo más recortes”, explicó.

Con información de Animal Político