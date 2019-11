Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El secretario de Gobierno, Carlos Herrera Tello, aseguró que no tienen información oficial sobre el ataque que ayer sufrió en Colima el fundador de grupos de autodefensa en la Sierra–Costa de Michoacán, Cemei Verdía Zepeda.

«He platicado con el corresponde en el estado de Colima y hay mucha desinformación, es un suceso en el cual no tenemos incidencia directa, que no sucede en Michoacán, y que a pesar de haber consultado a las corporaciones correspondientes no tenemos ninguna información verídica, tangible», declaró, con énfasis en qué recibió cinco versiones diferentes.

En entrevista, manifestó que entablaron comunicación con una persona cercana al líder comunitario, quien señaló que «al parecer» recibe atención médica en un nosocomio.

Cuestionado sobre si percibe una cacería en contra de los exlíderes de grupos de autodefensa, respondió que desconoce la información en ese sentido, «he escuchado varias tesis al respecto, sin embargo no veo yo una línea clara o que exista una investigación en esa ruta, sigue todavía en terreno de las suposiciones».

A pregunta expresa, respondió que hay defensores de derechos humanos y periodistas sujetos a protección del estado, pero no clarificó si entre ellos hay exlíderes de grupos de autodefensa, con el argumento de que el mecanismo exige sigilo.

