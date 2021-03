Estados Unidos (MiMorelia.com).- Este domingo, y en un formato diferentes por la contingencia mundial, se llevaron a cabo los Golden Globes 2021, en el que Netflix y la serie «The Crown» se llevaron la noche.

La ceremonia en esta ocasión se realizó desde Los Ángeles y Nueva York, y por la pandemia de Covid-19 fue evidente la distancia entre las mesas de los pocos asistentes al evento, así como también se valieron de plataformas virtuales para hacer enlaces en vivo con los ganadores.

El evento tuvo como presentadoras a Amy Poehler en el hotel Beverly Hilton, acompañada de Tina Fey desde el Rainbow Room de Nueva York.

En su 78° edición, en los Golden Globe estos fueron los triunfadores:

Mejor actor en una serie de televisión: musical o comedia

Jason Sudeikis – «Ted Lasso»

Mejor actriz en una serie de televisión: musical o comedia

Catherine O’Hara – «Schitt’s Creek»

Mejor actor en una serie de televisión – Drama

Josh O’Connor – «The Crown»

Congratulations to @joshoconnor15 for winning Best Actor in a TV Series, Drama at the #GoldenGlobes! pic.twitter.com/LWHcapjpio — Golden Globe Awards (@goldenglobes) March 1, 2021

Mejor actriz en una serie de televisión – Drama

Emma Corrin – «The Crown»

Mejor actor en una miniserie o película para televisión

Mark Ruffalo – «I Know This Much is True»

Mejor actriz en una miniserie o película para televisión

Anya Taylor-Joy – «The Queen’s Gambit»

Congratulations to Anya Taylor-Joy for winning Best Performance by an Actress in a Limited Series or a Motion Picture Made for Television at the #GoldenGlobes. pic.twitter.com/bDQqL2stbU — Golden Globe Awards (@goldenglobes) March 1, 2021

Mejor serie dramática de televisión

«The Crown»

Congratulations to The Crown for winning Best Television Series, Drama at the #GoldenGlobes. pic.twitter.com/KTLpn2pCpu — Golden Globe Awards (@goldenglobes) March 1, 2021

Mejor serie limitada de televisión o película para televisión

«The Queen’s Gambit»

Mejor actriz de reparto en una serie, miniserie o película para televisión

Gillian Anderson – «The Crown»

Mejor actor de reparto en una serie, miniserie o película para televisión

John Boyega – «Small Axe»

John Boyega wins the award for Best Performance by an Actor in a Supporting Role in a Television Series at the #GoldenGlobes. pic.twitter.com/46uEvYMqWx — Golden Globe Awards (@goldenglobes) March 1, 2021

Mejor serie de televisión: musical o comedia

«Schitt’s Creek»

CINE

Mejor película musical o comedia

«Borat Subsequent Moviefilm»

Mejor película de drama

«Nomadland»

Mejor película extranjera

«Minari,» USA

Mejor guion para película

Aaron Sorkin – «The Trial of the Chicago 7»

Mejor Canción Original – Película

«Io sì (Seen)» – «The Life Ahead»

Mejor actor de reparto en una película

Daniel Kaluuya – «Judas and the Black Messiah»

Mejor actriz de reparto en una película

Jodie Foster – «The Mauritanian»

Mejor actor de reparto en una película: musical o comedia

Sacha Baron Cohen – «Borat Subsequent Moviefilm»

Congratulations to @SachaBaronCohen for winning Best Actor in a Motion Picture at the #GoldenGlobes!pic.twitter.com/fzbnKc7sOS — Golden Globe Awards (@goldenglobes) March 1, 2021

Mejor película animada

«Soul»

Mejor actor en una película de drama

Chadwick Boseman – «Ma Rainey’s Black Bottom»

Mejor actriz en una película de drama

Andra Day – «The United States vs. Billie Holiday»

Mejor actriz en una película de musical o comedia

Rosamund Pike – «I Care A Lot»

Mejor director

Chloe Zhao – «Nomadland»

Chloé Zhao takes home the award for Best Motion Picture Director for Nomadland. #GoldenGlobespic.twitter.com/YvPeTUvn1b — Golden Globe Awards (@goldenglobes) March 1, 2021

Mejor banda sonora original

«Soul»

Redacción/rmr