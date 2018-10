Por: Salvador Gaytán

Ciudad de México (Rasainforma.com).- En redes sociales circula un video de una mujer propinándole una bofetada a un joven discapacitado que estaba sentado en la banqueta, en Baja California.

🤬 Mujer cachetea a persona discapacitada diciéndole “Yo tengo departamentos tu no tienes nada “. 😤Los hechos habrían ocurrido en Baja California. pic.twitter.com/f9FQ0Kh1Dy — Niño Triqui (@nino_triqui) 10 de octubre de 2018

El video empieza con una fuerte cachetada de la mujer al joven, quien aparentemente le pidió que moviera su camioneta de la zona reservada.

“No me vas a quitar, niño”, le dice la agresora mientras se retira. El joven le dice: “nada más te digo que la ley no está en tus manos. La ley ya está hecha, y se respeta. Nada más para que sepas”, lo cual molestó más a la mujer, quien lo intentó golpear otra vez, pero el joven esquivó el golpe.

“Tengo casas y terrenos. Tengo departamentos y tú no tienes nada. Y lo hice yo sola, pen…”.

Por esa declaración, las redes sociales la bautizaron como #LadyDepartamentos.

“¿Sabes qué tengo yo? Tengo integridad”, le responde el agredido, cuando esquivó una tercera cachetada.

Con información de Radio Fórmula