“Gomita” visitó Michoacán y aprovechó para pedirle un novio a este santo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com/Redacción).- Araceli Ordaz, mejor conocida en el medio como “Gomita”, estuvo de visita en Michoacán y hasta aprovechó para pedirle a un santo que le mande un novio.

“Gomita” estuvo de visita en Tzintzuntzan, en donde aprovechó para visitar a San Antonio de Padua y pedirle que le mande un novio.

Las imágenes fueron compartidas por la estrella de televisión en sus historias de redes sociales, en las que explicó algunos detalles de los santos y algunas peculiaridades de pueblos de la Zona Lacustre de Michoacán.

“Gomita”, quien goza de soltería, se atrevió a pedir un amor de esta manera: “Dicen que si jalas el cordón puedes pedir un novio. ¿Qué creen que hice? Sí, lo pedí”.

También Araceli aprovechó para mandar un mensaje de agradecimiento a la gente que la apoya: “No me cuesta nada estar con gente llena de amor, de generosidad y nobleza. Por qué lo que me encanta es aprender, y estos días la FAM. Pata me enseño demasiado. GRACIAS POR INVITARME A CONOCER MI PAÍS Y SOBRETODO ENSEÑARME A DISFRUTAR MI DÍA a DÍA en MICHOACAN. @elnorteno_oficial y Monse gracias por su amistad y amor que me brindan” (sic).

