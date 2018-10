Morelia, Michoacán (MiMorelia.com/Redacción).- El famoso sistema de navegación GPS, Google Maps ha habilitado nuevas funciones dentro de su app que te permitirán escuchar música, recomendaciones de lugares e incluso te mostrará en que lugar puedes esperar tu transporte público.

Ahora ya no dejarás de escuchar música aunque te encuentres usando la aplicación, ya que esta nueva actualización permite conectarse con Google Play Music, Spotify y Apple Music.

Para esto te puedes dirigir a la parte inferior de la pantalla y localizar la canción que estás reproduciendo, además incluye botón pausar o cambiar a la siguiente pista.

Explore what’s happening—even if you’re not there yet. #MoreWithMaps pic.twitter.com/XFD9fC2T2G

¿No tienes plan para este fin de semana? Esto ya no será problema con la nueva herramienta de “Explorar”, que te mostrara lugares y los eventos que ocurren en ellos.

Básicamente Google Maps será tu nuevo guía turístico que te recomendará los lugares mejor calificados por otros usuarios y que además te permitirá hacer “match” con tu ciudad.

From 1 to 💯, Your match tells you how likely you are to enjoy a new spot 🍔❤️ pic.twitter.com/7Bg6dLS5eA

— Google Maps (@googlemaps) July 12, 2018