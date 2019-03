Google recuerda a la primera mujer médico en México

Por: Salvador Gaytán

Ciudad de México (Rasainforma.com).- El 14 de marzo de 1857 en la Ciudad de México, nació Matilde Montoya, la primera mujer en México en estudiar medicina.

En mayo de 1870 ingresó en la carrera de obstetricia en la Escuela Nacional de Medicina. Sin embargo, un año después la abandonó por problemas económicos y la muerte de su padre.

Luego de las dificultades para matricularse en la Escuela de Medicina de Puebla debido a que el reglamento aplicaba sólo para varones. Finalmente fue aceptada en 1882.

Cinco años después, en 24 de agosto de 1887, Montoya presentó su examen profesional en la Escuela Nacional de Medicina, frente a damas y caballeros de élite, médicos, periodistas y el mismo presidente de la República en turno, Porfirio Díaz.

Antes de 1887, no había ninguna mujer médico en el país. Como todo cambio, hubo reacciones encontradas en la sociedad: había quienes la veían como un gran cambio para el país, y había otros que cuestionaban la validez de su esfuerzo por no inclinarse por una profesión de acuerdo a su sexo.

Para conmemorar su natalicio, Google le dedicó el doodle de hoy en su página de inicio. Además, le dedicó una entrada en su blog, en inglés.

Happy Birthday to Dr. Matilde Montoya, the first female physician in Mexico. 🇲🇽 As a teenage midwife, she petitioned the President to gain admission to medical school & he later attended her graduation.

Learn more about her life & work → https://t.co/OhndDxkXYY #GoogleDoodle

— Google Doodles (@GoogleDoodles) March 14, 2019