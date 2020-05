Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Si por la pandemia de Covid-19 recibes clases en línea tal vez esta nueva actualización de Google Lens te salvará de varios trabajos escolares y es que ya permite copiar los apuntes escritos a mano y pasarlos a la computadora.

Esta nueva herramienta llega justo en el momento en que miles de estudiantes en todo el mundo toman clases de manera virtualmente y que seguramente esta opción les facilitará un poco esta modalidad de estudio.

Being productive at home just got a little easier. Use #GoogleLens to quickly copy handwritten notes 📝 to your computer 💻, brush up on new concepts, and hear how to correctly pronounce “hipopótamo” 🦛 in Spanish → https://t.co/yGed3LdtQY pic.twitter.com/aOorrBDGVQ

— Google (@Google) May 7, 2020