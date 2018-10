Por: Toño Sánchez Camacho

Ciudad de México (Rasadeportes.com).- Por segundo año consecutivo el Gran Premio de México de la Fórmula Uno tuvo el mismo desenlace en su carrera, luego de que el holandés Max Verstappen se quedara con la victoria este domingo 28 de octubre y el británico Lewis Hamilton se proclamara pentacampeón de la categoría.

Verstappen (Red Bull Racing), líder buena parte de la carrera, se quedó con el triunfo al cronometrar un tiempo de 1:21.046 al cruzar la meta en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Incredible to win again in Mexico! I was determined to win today and luckily we did just that. Amazing! Again a perfect job by @redbullracing, thank you for the great car 👊🏻 #KeepPushing #MexicoGP pic.twitter.com/YgBTnz2W7E

— Max Verstappen (@Max33Verstappen) 28 de octubre de 2018