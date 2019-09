Por Alejandra Villa

Ciudad de México (Rasainforma.com).- El ministro de agricultura de las Bahamas, Michael Pintard, grabó el momento en que el huracán “Dorian” categoría 5, arrasaba con su casa.

Es de señalar que la tormenta, que ya se degradó a categoría 4 (de un total de 5), sin embargo, aún sigue azotando el archipiélago caribeño con vientos de 250 km/h.

Un vídeo publicado en Twitter se observa el agua golpeando la ventana delantera, la cual el ministro Michael Pintard dice, “está extremadamente alta”.

El filme que ya se ha viralizado también exhibe cómo el agua tiene prácticamente rodeada su casa, ubicada en la isla Gran Bahama.

Según una estimación inicial de la Cruz Roja, se reporta unas 13 mil casas dañadas o destruidas por el paso de “Dorian” en Bahamas.

Minister of Agriculture and Marco City MP Michael Pintard, who lives on Grand Bahama, showing some utterly frightening footage of his home during the passage of Hurricane Dorian. pic.twitter.com/gugVsLMroB

— Travis C-Carroll (@TravisCC) September 2, 2019