Ciudad de México (MiMorelia.com/Redacción).- Un pitbull atacó brutalmente a una menor que se encontraba jugando en la fuente de una explanada en la delegación Iztacalco, hecho que fue grabado por el celular de uno de los testigos.

En el video, difundido en redes sociales, se puede ver a varios jóvenes divirtiéndose en la fuente danzante de dicha explanada, cuando de repente un perro se acerca y tras intentar atacar a un niño, que logró esquivarlo, arremete contra la menor.

Así, entre gritos de dolor y miedo, la niña intenta quitarse al can, que le muerde fuertemente un brazo, mientras varias personas se acercan para auxiliarla y tratar de liberarla del animal.

Afortunadamente, una oficial de Seguridad Pública que se encontraba en el lugar rápidamente corrió para ayudar a la niña, y gracias a los presentes el pitbull fue sometido, mientras la pequeña era atendida.

Tras el incidente, la agente le puso una correa al perro y, según se puede ver en el video, se lo lleva para asegurarlo, abriéndose paso entre los curiosos que presenciaron el ataque, sin que se sepan mayores detalles sobre el dueño del animal.

Pitbull ATACA a menor en explanada de la Delegación Iztacalco; policía #SSP_CDMX tuvo una GRAN REACCIÓN CONTROLANDO al canino!*Hay mucho TARADO que “piensa” puede CRIAR un pitbull… Son animales PODEROSOS, NO aptos para CUALQUIERA! By: JerrxG Posted by Hola Atizapan on Sunday, April 1, 2018

Esto desató opiniones divididas en Facebook, ya que algunos usuarios aseguran que esta raza es agresiva por naturaleza y no deberían tenerla como mascota, mientras que otros defendieron al animal argumentando que la culpa no es de los perros sino de los sueños irresponsables, aunque reconocieron que ése no era el lugar apropiado para sacar a pasear al pitbull, y más aun sin correa.

