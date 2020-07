Estados Unidos (MiMorelia.com).- Donald Trump, presidente de Estados Unidos, en una entrevista pidió volcar las miradas a México y no sólo a la situación que vive su país debido a la pandemia por coronavirus.

En una entrevista para Fox News, este domingo el mandatario de EU, dijo que no sólo Estados Unidos sufre la pandemia por Covid-19, que hay otros países donde los medios pueden fijar sus miradas, porque el problema sanitario no sólo corresponde al país del que es titular.

Sin embargo, dijo alegrarse de haber construir el muro fronterizo que divide a México de Estados Unidos, pues de no haberlo hecho, la crisis sanitaria en Estados Unidos según Donald Trump sería “peor”.

WATCH: President Trump on the current state of the virus.

«When you talk about mortality rates, I think it’s the opposite. I think we have one of the lowest mortality rates in the world.»

#FoxNewsSunday pic.twitter.com/WZ5d3OqklB

— FoxNewsSunday (@FoxNewsSunday) July 19, 2020