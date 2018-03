Inglaterra (MiMorelia.com/Redacción).- A tan solo dos días de inaugurada, delincuentes grafitearon la estatua de bronce del fallecido músico David Bowie en Inglaterra este martes.

This weekend our town had a David Bowie statue installed. Bit of a tenuous link as he played here once, but whatever. Last night one of the residents let us know that Aylesbury should be focusing on other priorities. pic.twitter.com/fir4C0jnxV

— Daniel Sage (@danielsage98) 27 de marzo de 2018