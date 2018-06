Griezmann se queda en el Atlético de Madrid

Ciudad de México (Rasadeportes.com).- Una de las novelas del verano en el mercado de pases europeo llegó a su fin este jueves 14 de junio, luego de que el delantero francés Antoine Griezmann confirmara su estadía con el Atlético de Madrid para la próxima temporada.

Al más puro estilo de LeBron James en su arribo al Heat de Miami en 2010, el ariete galo dio a conocer su respuesta ante la propuesta del Barcelona a través de un documental llamado “La Decisión” emitido en la televisión española.

En el inicio del documental Antoine comentó lo siguiente: “Estaréis hartos por los comentarios que dicen si me voy, si me quedo, cuánto me dan, cuánto no me dan, pero la verdad es la que voy a decir ahora”.

Posteriormente expresó estar totalmente seguro de su respuesta: “La decisión que tome la voy a tomar al cien por cien, como hice en la Real Sociedad o cuando vine al Atlético. No me voy a arrepentir”.

Tras poco más de 20 minutos de material, Griezmann finalmente dijo las palabras mágicas para terminar con los rumores: “He decidido quedarme”.

Finalmente expresó su hambre de triunfo para ganar más títulos con los rojiblancos: “Confío en este club y en los compañeros, y vamos a estar intentando ya ganar el título el 15 de agosto (fecha de la Supercopa de Europa ante el Real Madrid)”.

De esta forma, Antoine Griezmann rechazó la oferta del Barcelona para hacerse con sus servicios. Los Blaugranas estaban dispuestos a pagar la cláusula de rescisión de 100 millones de euros para ficharlo.

Se espera que en los próximos días el Atlético de Madrid confirme la mejora en el contrato hasta el 2022 de “Grizzi”, que pasaría de ganar 14 a 20 millones de euros, para convertirse en el futbolista mejor pagado en la historia del club colchonero.