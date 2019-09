Por: Guadalupe Martínez/@Guadalupemtzo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, reconoció que los grupos criminales que controlan en Tepalcatepec no permiten el ingreso de policía estatal o de la Guardia Nacional, por tanto, 200 elementos se encuentran en la periferia del municipio.

Al ser cuestionado sobre la situación en Tepalcatepec, el mandatario estatal aseguró que sí hay presencia de al menos 200 elementos de la Policía estatal, pero a las afueras del municipio para cuidar las fronteras a fin de que los habitantes sean los menos afectados por la situación de violencia que prevalece.

En rueda de prensa, aseguró que pese a que estos grupos no permiten la entrada de las fuerzas de seguridad tanto del estado como de la Guardia Nacional, el Ejecutivo está al pendiente de que el conflicto no vuelva a escalar, sin embargo, pidió a los pobladores no confiar en las personas que se hacen pasar por «ciudadanos» ni tampoco caer en las «tretas» que utilizan para enredar a la gente y así encubrir sus actividades ilícitas.

«Debe quedar claro que es un pleito entre grupos que arrastran a la población, ppr eso no debe irse con la finta, pues es una treta para enredar a la gente», destacó.

Por «rumores», no se pueden suspender las clases: gobernador

Luego de que el alcalde de Tepalcatepec, Felipe Martínez Pérez anunció la suspensión de las clases en todos los niveles de educación, Aureoles Conejo, consideró que los niños no pueden ser afectados por «rumores», por tanto, dijo que el secretario de Gobierno, Carlos Herrera Tello dialogará con el alcalde para que se reanuden a la brevedad.

Le puede interesar: Sí se suspendieron clases en Tepalcatepec: alcalde

Externó que las clases en Tepalcatepec no pueden suspenderse, y por ello, ya instruyó a sus funcionarios para que acudan al municipio a fin de que los alumnos regresen a los planteles.

Sobre la suspensión de las fiestas patrias, el mandatario estatal, señaló que torrente diferente, pues es facultad del Ayuntamiento y así se decidió, lo respetará.