Por: Ariana Castellanos

Estados Unidos (Rasainforma.com).- La marca Gucci retiró del mercado un suéter negro que causó polémica, ya que varias personas tacharon la prenda de racista.

A través de redes sociales la gente manifestó su molestia por el suéter negro, que en la parte del cuello tenía una especia de pasamontañas, con un estampado que simula una boca roja, mismo que consideraron como una burla a la comunidad negra.

Tas las críticas, la marca italiana se disculpó por demostrar “insensibilidad cultural oracial“. A través de sus redes sociales colgaron un comunicado en el que señalan que la ropa salió de sus tiendas tanto físicas como en línea.

“Gucci se disculpa profundamente por la ofensa causada por el suéter de lana de Balaclava. Consideramos que la diversidad es un valor fundamental que debe ser apoyado y respetado y que está muy presente en cada decisión que tomamos”.

Gucci deeply apologizes for the offense caused by the wool balaclava jumper.

We consider diversity to be a fundamental value to be fully upheld, respected, and at the forefront of every decision we make.

— gucci (@gucci) February 7, 2019