Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El cineasta mexicano Guillermo Arriaga nuevamente pisó tierras morelianas, esta vez para presentar la película No One Left Behind que dirige, esto en el marco del Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM).

La historia que presenta Arriaga trata sobre la frontera norte de nuestro país, y que muestra una interesante reflexión sobre las relaciones México-Estados Unidos y que viene ad hoc con los últimos meses en que estos dos países pudieron protagonizar un difícil relación, ademas del tema de migración y todo lo que implica.

En la película aparecen tres actores de profesión y el resto del elenco son no actores. Se filmó en Zaragoza, Coahuila.

Arriaga develó, como es costumbre con los invitados especiales, una butaca con su nombre, un regalo en su honor pero que permanecerá en una sala de cine moreliana.

Guillermo Arriaga es más conocido por escribir los guiones de Amores Perros, 21 Gramos, y Babel, la trilogía que dirigió Alejandro González Iñarritú.

No one left behind se estrenó en la pasada edición del Festival de cine de Venecia en una función especial.

Por: Ariana Castellanos/RMR