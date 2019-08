Estados Unidos (MiMorelia.com/Redacción).- El director mexicano, Guillermo del Toro y la cantante estadounidense, Lana del Rey compartirán créditos en una próxima película.

La noticia la compartió Lana del Rey en su Twitter, donde dijo que estar emocionada por que el público vea la increíble película, y poder compartir su nuevo cover «Season of the Witch».

Excited for you to see this amazing film and to share my new cover of Season Of The Witch for the upcoming #scarystoriesmovie in theaters this Friday, produced by Guillermo del Toro @ReadlGDT and Director, Andre Ovredal @Filmtroll

Can’t wait to give Guillermo his star tomorrow!! pic.twitter.com/icnAJ8uTMz

— Lana Del Rey (@LanaDelRey) August 5, 2019