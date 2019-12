Estados Unidos (MiMorelia.com).- YouTube Rewind 2019 ha llegado lo que indica que ya se acabó el año y todas las plataformas están compartiendo lo más visto, compartido, gustado y escuchado durante estos 12 meses y uno de los resúmenes más esperados es el de YouTube.

En el año 2018, el Rewind que fue publicado el 6 de diciembre, fue el video con más dislikes en la historia de YouTube, contando hasta este momento, 17 millones de manitas abajo, desbancando a la canción Baby de Justin Bieber con 10 millones de “no me gusta”.

Veelo aquí: YouTube Rewind 2018

Por lo que el equipo de YouTube esta vez hizo las cosas diferentes, al principio del video incluso mencionan su gran fail del año pasado y ahora se enfocaron en solo dar datos duros, cifras y menciones de las cuentas que generaron más vistas.

Los creadores de contenido, bailarines y cantantes fueron los más requeridos este 2019

Pero a pesar de esto, en los comentarios del nuevo video que nos comparten, lo más comentado no es ni siquiera el contenido, sino los likes y dislikes, que rápidamente están avanzando pero no positivamente, hasta este momento, los “no me gusta” de los usuarios, están subiendo más rápido.

¿Qué te parece a ti el YouTube Rewind 2019?

Por:Redacción/APMA