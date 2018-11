Morelia, Michoacán (MiMorelia.com/Redacción).- Este día concluyó la jornada 17 del futbol mexicano y con ello la fase regular del torneo Apertura 2018, por lo que ya están los ocho equipos clasificados a la liguilla.

Aunque la mayoría de los equipos ya estaban definidos, aún podía variar quienes serían los últimos invitados a la fiesta grande, sin embargo los resultados no arrojaron mayores sorpresas.

Estos son los clasificados y su puntuación en la tabla general:

1.- Cruz Azul – 36 puntos

2.- América – 33 puntos

3.- UNAM – 30 puntos

4.- Santos Laguna – 30 puntos

5.- Monterrey – 30 puntos

6.- Tigres UANL – 29 puntos

7.- Toluca – 26 puntos

8.- Querétaro – 26 puntos.

Los partidos de ida se empezarían a jugar el próximo miércoles y jueves y los de vuelta sábado y domingo. De momento no están definidos los horarios.

Los enfrentamientos quedan de la siguiente manera:

Cruz Azul vs Querétaro

América vs Toluca

Pumas vs Tigres

Santos vs Monterrey

AC