“Mi actual oficio lo desarrollé para comer y mantener una familia con media docena de hijos, prácticamente habité el ingenio. A mis 75 años de edad quiero destacar, ser alguien, figurar y no me importa que mi pelo esté blanco. Trabajaba de albañil cuando se lastimaron tres de los dedos de la mano derecha, quedaron para siempre inservibles, con los dos que tenía libre me pregunté ¿y ahora que voy hacer? Como si alguien me dijera al oído, dibujar la idea llegó en mi mente y lo apliqué en la vida. Prácticamente a los 30 años, descubrí este don, fue por necesidad, alguien me dijo, capaz fue mi propio Ángel y obedecí, yo mismo empecé asombrarme. Tengo que aclarar que no soy pintor, me confunden los propios, extraños, gente estudiada, preparada y experta en pintura, siempre me pregunta que cuál es que técnica utilizo, se sorprenden cuando respondo que lo desconozco. Yo solo sé que puedo pintar al agarrar un lápiz, pincel, color o brocha, hago lo que se me ocurra en ese momento, lo que ven es lo que yo puedo hacer. Y como anteriormente domina la brocha gorda (pintaba casas), se manejar la gama de colores, nadie me enseñó, solo aprendí, hasta hoy sigo enfrentando los mejores retos. Quiero abrir caminos para vender mis pinturas, es todo lo que me falta. Empecé vendiendo mis pinturas en la calle, inspectores y policías al verme decomisaban mis herramientas de trabajo y me sacaban de los sitios. Con mucho coraje les reclamaba, ¡qué injustos son!, ¡por qué hacen esto!, ¡uno se gana la vida como puede! El propio destino hizo que luego viva lo contrario, las mismas autoridades (gobierno y municipio) que no me querían, hace seis meses me invitaron para que exponga mis trabajos en la plaza principal y a lado de artistas de verdad. Antes exponía en la puerta de una tienda cerca de correos de Mérida, para ello pedí permiso al dueño del almacén, supo del accidente que pasé y que soy un señor de la tercera edad que tiene necesidades por cubrir. Esa persona que todos tachan de malo, autorizó que me quedara, trato de dividir los días de la semana para estar en ese sitio y no perder el derecho de piso. Continuación en los comentarios….

