Morelia, Michoacán (MiMorelia.com/Redacción).- Habitantes del fraccionamiento Arko San Antonio, ubicado al poniente de la ciudad de Morelia, denunciaron “total abandono” por parte del gobierno municipal, al señalar que muchas de las peticiones que se han hecho en tiempo y forma al ayuntamiento simplemente han sido olvidadas.

Al respecto, algunos de los vecinos, que se reservaron sus nombres por posibles represalias (como ya ha sido denunciado por varias asociaciones vecinales), señalaron que el kilómetro y medio de avenida que conecta a San Juanito Itzícuaro con el fraccionamiento que alberga a alrededor de mil 800 viviendas está en pésimas condiciones, y con las lluvias de las últimas semanas ha empeorado considerablemente.

“Sabemos que se han llevado los oficios donde se solicitan las famosas jornadas de bacheo que dicen realiza el ayuntamiento, pero simplemente no han venido y urge que arreglen la avenida, que es el único acceso al fraccionamiento”, comentó una de las vecinas del lugar.

Debido a ello, han solicitado que no sólo la avenida sea reparada, sino también las calles del fraccionamiento, las cuales, aseguraron, están en pésimas condiciones y hay tramos que simplemente son intransitables.

“De verdad a diario hay que sortear cráteres y hoyos gigantescos, más en la noche, incluso tendré que reparar mi suspensión de lo feo que está, no es posible que, aunque paguemos impuestos los del ayuntamiento simplemente se hayan olvidado de nosotros por ser un fraccionamiento más chico que la mayoría”, dijo Juan, otro de los habitantes del lugar, quien aseguró que en los 10 años que tiene viviendo en el lugar, nunca había estado “tan fea” la avenida.

Piden gimnasio y área de esparcimiento para los niños

Aunado a la falta de atención en cuanto a la reparación de la vialidad y las calles del sitio, vecinos comentaron que desde hace un par de años han solicitado mediante oficio la instalación de aparatos de gimnasio al aire libre, lo cual tampoco se ha logrado.

“Ya tiene tiempo que se metieron esos oficios, no es posible que monten esos aparatos en sitios que nunca se usan y nosotros que los pedimos porque sí hay gente que se ejercita por las mañanas y las tardes y se hagan patos”, lamentó uno de los habitantes.

Al respecto, una madre de familia solicitó que se les apoye con la instalación de áreas de esparcimientos para niños, pues considera es importante que las familias tengan esas condiciones en su lugar de residencia.

“Yo cuando voy a casa de mi cuñada, que no está muy lejos, veo que tienen unos juegos muy bonitos, con resbaladillas y columpios, me dice que esos los puso el ayuntamiento, pero acá nomás no, sería muy padre poder llevar a mis hijos en las tardes a que jugaran y no se la pasaran todo el tiempo encerrados en la casa”, expresó Raquel, una de las habitantes.

Cabe señalar que durante un recorrido se pudo constatar que en el fraccionamiento hay varios espacios designados como áreas verdes en los que se podrían colocar dichos aparados y juegos.

El puente que nunca llegó

Finalmente el grupo de vecinos recordó que cuando se les vendieron las propiedades la constructora dijo que se haría un puente que permitiría a los habitantes del lugar cruzar al bordo del río que está pavimentado y así poder llegar más rápido a la zona de Policía y Tránsito y con ello evitar el congestionamiento vial de salida a Quiroga, lo cual tampoco se pudo concretar, pese a que eso beneficiaría a los habitantes de al menos ocho colonias.

“Entre el ayuntamiento y la constructora se echaron la pelotita y nunca construyeron el mentado puente, eso tiene años y al paso que vamos nunca se hará, aunque sí ayudaría mucho también a los vecinos de San Mateo, San Juanito, Nueva Esperanza, Margarita Maza de Juárez, entre otras”, comentaron.

Asimismo detallaron que la construcción del puente se comprometió desde el 24 de julio de año 2011, el cual conectaría a la Colonia Unión de Tabiqueros y la prolongación de la avenida San Juanito Itzícuaro y que beneficiaría a poco más de 20 mil habitantes de la zona.

