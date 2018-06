Ciudad de México (Rasainforma.com).- Luego de la polémica generada por la fiesta realizada por integrantes de la selección mexicana, el delantero Javier ‘El Chicharito’ Hernández realiza un video aclaratorio de lo que realmente aconteció esa noche.

Fueron 22 de los 23 seleccionados lo que asistieron a la fiesta que fue organizada para celebrar mi cumpleaños, dice Chicharito Hernández, el único que no fue es Jesús Corona, el portero (Cruz Azul), quien se disculpó conmigo por no asistir.

En el video de más de 37 minutos el jugador mexicano dice que los integrantes de la selección mexicana, junto a otros invitados cenaron, estuvieron ahí y llegaron muchos invitados, después se marcharon.

“Me avergüenza, me da risa. Jamás hubo escorts, jamás se pagó para un tema similar. Es una falta de respeto para los invitados, familiares; se me hace un poco injusto. La verdad duele, es lamentable; se dice en todo el país, lo que pueden llegar a inventar. Fue en nuestro rato libre, podemos hacerlo como lo queramos. Si tenemos la oportunidad de volverlo a hacer, no lo volveríamos a hacer”, comentó el jalisciense.

